여성가족부, 민간위원들과 여성폭력방지위원회 긴급 개최 (종합)

공공기관 성폭력 재발 방지 대책 마련



이정옥 "모든 구성원 일상 생활로 돌아갈 수 있도록 노력해야"



회의 결과 토대로 관계 부처 간 실무협의 이어갈 것

[아시아경제 이현주 기자] 여성가족부는 17일 오후 12시 정부서울청사에서 여성폭력방지위원회 민간위원들과 긴급 회의를 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 회의는 최근 고(故) 박원순 전 서울시장 사건과 관련해서 논의가 이뤄진다. 피해자 보호와 유사 사건의 재발 방지에 초점을 둔다.

이날 회의는 여가부 장관을 비롯해 차관, 권익증진국장이 참석하며 민간위원 중 최금숙 한국여성단체협의회 대표, 이수정 경기대 교수, 정은자 전국성폭력상담소협의회 대표, 장형윤 경기남부해바라기센터장 등이 참여할 예정이다. 민간위원들의 다양한 의견을 수렴한다는 취지다.

여폭방지위원회는 여성폭력 방지 정책에 관한 중요 사항을 심의하고 조정하는 기구다. 여가부 장관을 위원장으로 차관 및 차관급 정부위원과 민간위원 등 30여명으로 구성된다.

이정옥 여가부 장관은 "최근 일련의 사건에서 발생하는 2차 피해 등으로 인하여 피해자가 겪고 있을 정신적 충격과 어려움에 우리 사회가 공감하여야 하며, 모든 구성원이 일상 생활로 돌아갈 수 있도록 최선의 노력을 해나가야 한다"며 "오늘 긴급 회의를 토대로 관계 부처 간 실무협의를 통해 피해자 보호 및 재발방지 보호 대책을 보완해 나가겠다"고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr