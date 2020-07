전남도-광주시 ‘지자체·대학 협력 지역혁신사업’ 최종 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도(도지사 김영록)는 광주광역시(시장 이용섭)와 함께 정부 공모사업으로 신청한 ‘지자체-대학 협력기반 지역혁신사업’에 최종 선정됐다고 16일 밝혔다.

지자체-대학 협력기반 지역혁신사업은 지자체와 대학이 협력해 지방대 위기를 극복하고 지역혁신을 이루자는 취지의 교육부 공모사업이다.

이번 공모에는 총 14개 지자체가 10개 플랫폼을 구성해 지원했다.

현장평가를 포함해 지자체의 적극적인 의지를 비롯, 대학과 협업 체계 등을 종합적으로 고려해 광주?전남, 경남, 충북 등 최종 3곳을 선정했다.

광주·전남이 협업해 신청한 광주·전남 지역혁신플랫폼 사업에는 총 686억 원(국비 480억 원·지방비 206억 원)이 투입돼 지역의 인재를 양성하는 데 사용된다.

전남도와 광주시는 대학과 지역이 협력관계를 형성해 우수인재를 육성하고 청년의 지역 정주율을 높일 수 있도록 지원하기 위해 전남대학교를 총괄 대학으로 정했다. 15개 광주·전남 참여 대학, 광주·전남 테크노파크 등 유관기관과 함께 사업을 추진할 계획이다.

사업은 에너지 신산업과 미래형 운송기기 두 가지 핵심 분야를 중심으로 지역혁신 인재를 육성한다.

특히 에너지신산업 분야 2과제(에너지 효율향상, 기후변화 대응형 신재생에너지 인재양성)와 미래형 운송기기 분야 1과제(미래 지능형 모빌리티 신산업 핵심인력양성)는 문재인 정부가 발표한 한국판 뉴딜정책 10대 대표과제 중 그린에너지, 친환경 미래 모빌리티와 직접적으로 연관돼 정부의 미래사회 선도를 위한 혁신에 기여할 것으로 기대된다.

김영록 전남도지사는 “지자체와 대학, 지역혁신 기관들의 참여와 연계·협업으로 지역혁신 역량 제고에 기여할 것으로 기대된다”며 “광주·전남의 인재를 양성하고 정착 기반을 마련해 국가균형발전에 기여할 수 있도록 사업을 추진하겠다”고 말했다.

