文대통령 "21대 국회, 대결·적대 정치 청산하고 '협치 시대' 열어야"(상보)

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 16일 "21대 국회는 대결과 적대의 정치를 청산하고 반드시 새로운 '협치의 시대'를 열어야 한다"고 말했다.

문 대통령은 이날 오후 '제21대 국회 개원식'에서 연설을 갖고 "지금과 같은 전 세계적인 위기와 격변 속에서 협치는 더욱 절실하다"며 "국난극복을 위한 초당적 협력을 바라는 국민의 염원에 부응하면서 더 나은 정치와 정책으로 경쟁해 나가기를 바라마지 않는다"며 이같이 말했다.

문 대통령은 "국회는 '연대와 협력'의 전통으로 위기 때마다 힘을 발휘했다"며 "지금 우리가 코로나를 극복할 수 있는 역량도 국회의 민생입법들 속에서 축적되고 길러진 것"이라고 말했다. 이어 "지난 20대의 국회의 많은 입법 성과에 의해 우리는 '혁신적 포용국가'의 기틀을 마련할 수 있었다"며 "일본의 수출규제를 이겨내는데도 20대 국회의 역할이 컸고, 1·2차 추경을 신속히 처리하는 등 코로나 위기대응에도 임기 마지막까지 애써줬다"고 평가하며 사의를 표했다.

그러면서도 '동물 국회'란 오명을 쓸 정도로 대립으로 점철됐던 지난 20대 국회를 상기시켜 "20대 국회의 성과와 노고에도 불구하고, 국민들의 평가가 매우 낮았던 것이 사실"이라며 "국민의 정치의식은 계속 높아지는데 현실정치가 뒤따라가지 못했다"고 지적했다.

문 대통령은 "가장 큰 실패는 '협치의 실패'였다고 생각한다"며 "(국회와) 다양한 기회를 통해 소통하고자 했고고, 그럴 때마다 우리는 국민들 앞에서 협치를 다짐했지만 실천이 이어지지 못했다"고 돌아봤다. 이어 "협치도 손바닥이 서로 마주쳐야 가능하다"며 "누구를 탓할 것도 없이 저를 포함한 우리 모두의 공동책임이라고 고백하지 않을 수 없다"고 말했다.

문 대통령은 "국회의사당은 '함께 잘사는 나라'로 가기 위해 매일매일 새롭게 태어나야 하는 곳이며, 한순간도 멈출 수 없는 대한민국의 엔진"이라며 "첫 출발에서부터 많은 어려움을 겪었지만, 지금까지의 진통을 모두 털어내고 함께 성찰하며 새로운 마음가짐으로 21대 국회가 출발하기를 바라마지 않는다"고 개원을 축하했다.

현직 대통령의 국회 개원연설은 1987년 개헌 이후 이번이 9번째다. 21대 국회의원 임기 시작일 기준 48일 만에 이뤄지는 것으로, 역대 가장 늦은 개원식이다.

