코이카, 개발도상국에 '비대면 디지털 러닝' 사업 확대 지원

글로벌 아동 청소년 수리·문해 교육 어플 ‘킷킷스쿨’ 무상 지원

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 교육권이 침해당한 개발도상국 학생들을 위해 비대변(언택트) 디지털 러닝 사업을 확대 지원한다고 16일 밝혔다.

코이카는 16일 코이카 CTS 사업에 참여하고 있는 스타트업 에누마와 함께 교육 애플리케이션 킷킷스쿨(Kitkit School) 영어와 스와힐리어 버전을 전 세계 개도국을 대상으로 무료로 배포하는 글로벌 언택트 교육 서비스를 론칭했다.

유네스코(UNESCO)에 따르면(9일 기준) 전 세계 110개국, 10억 6000만명 아동이 등교 중단의 영향을 받고 있다. 케냐 교육부의 경우 지난 7일 모든 학교의 등교 중단을 올해 말까지 연장한다는 계획을 발표했으며 필리핀에서도 오는 8월부터 등교한다는 당초 계획을 철회하고 모든 학교의 등교를 전면 연기했다. 이러한 상황에서 킷킷스쿨의 활용도는 더욱더 높아질 것으로 예상된다.

킷킷스쿨은 개발도상국 아동의 기초 학습을 돕는 디지털 교육 솔루션이다. 에누마는 2019년 테슬라의 일론 머스크가 후원한 아동 교육 경진대회 ‘글로벌 러닝 엑스프라이즈(Global Learning XPRIZE)’에서 킷킷스쿨 앱으로 공동우승을 했다. 또한, 이 앱은 올 7월 유엔이 주최하는 UN STI(Science, Technology and Innovation) 포럼에서 우승작 중 하나로 선정되며 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위한 혁신 솔루션으로도 주목을 받았다.

국제무대에서 아동의 자기 주도적 학습 효과를 입증한 킷킷스쿨 앱은 전 세계 국제개발 NGO 등과 협력을 통해 방글라데시 로힝야 난민 아동 및 탄자니아 학교 중퇴 아동 대안 교육 등에 활용되고 있다. 킷킷스쿨은 태블릿 앱 설치만으로 활용할 수 있어 인터넷 보급률이 낮은 개발도상국에서 사용할 수 있다.

개발도상국 교육 현장에서 일하는 국제기구, 국제개발NGO, 학교 및 기타 교육 기관은 킷킷스쿨 홈페이지(http://kitkitschool.com/)에서 앱 내려받기를 신청할 수 있다. 이번 무료 배포 버전은 2021년 말까지 활용 가능하며 교사와 교육 기관의 실무자를 위해 앱 설치와 활용을 안내하는 동영상 및 안내서도 제공된다.

코이카 글로벌파트너십본부 송웅엽 이사는 “인터넷 보급률이 낮은 개발도상국에서는 코로나19 사태로 인한 등교 중단에 따른 학습 결손과 교육 격차 심화가 더욱 우려되는 상황”이라며 “코이카는 앞으로도 킷킷스쿨과 같은 혁신기술로 개발도상국 아이들의 교육 공백을 막기 위해 다방면으로 지원을 계속할 것이다”고 말했다.

에누마의 이수인 대표는 “코로나19로 인한 등교 중단 이후 탄자니아, 네팔, 콜롬비아 등 여러 지역의 교육 기관에서 킷킷스쿨 사용 문의를 받고 있다”며 “이번 무료 배포를 통해 교육 환경이 열악한 지역의 아이들이 학습 기회를 넓히는데 힘을 보태고 싶다”고 밝혔다.

