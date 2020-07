부산 수도료 미납연체금 자동이체 추가 출금된다

부산시 상수도사업본부, 7월부터 통장 자동이체 추가 출금 시행

수도요금 미납연체금 추가 출금으로 시민 부담 경감, 민원 줄여

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시 상수도사업본부가 시민들의 수도요금 연체 부담을 줄이기 위해 올해 7월 고지분부터 ‘통장 자동이체 추가 출금 제도’를 도입한다.

다음 달 7일부터 수도요금 미납분에 대한 추가 출금이 시행된다.

통장 자동이체 추가 출금 제도는 매월 말일 수도요금 출금 시 통장 잔액 부족 등으로 요금이 출금되지 못했을 경우 다음 달 말일까지 기다리지 않고, 매달 7일에 미납금이 추가 출금되는 제도다.

연체료는 추가 출금되기 전까지 납부 지연된 일수로 계산되고, 다음 정상 고지되는 요금에 합산 부과되는 만큼, 추가 출금 제도가 시행되면 시민들의 연체금 부담을 줄일 수 있다.

요금 민원도 감소하고, 수도요금 징수율을 높이는 데에도 기여할 것으로 보인다. 추가 출금일이 공휴일인 경우는 다음 은행 영업일에 추가 출금된다.

통장 자동이체는 상수도본부 콜센터, 부산시 상수도사업본부 홈페이지, 관할 지역사업소, 해당 은행 등에서 신청할 수 있다. 기존 통장 자동이체 고객은 별도 추가 출금 신청 없이도 자동으로 추가 출금이 적용될 예정이다.

이근희 부산시 상수도사업본부장은 “연체금에 직접적인 영향을 주는 만큼, 이번 추가 출금 제도를 적극 활용하시길 바란다”며 “더불어 자원 절약과 환경보호를 위해 종이 고지서 대신 전자우편이나 전자고지 서비스도 적극 이용해주길 당부한다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr