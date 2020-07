[클릭 e종목]"컴투스 '서머너즈워' 6주년 업데이트 성공…목표주가 상향"

대신증권, 투자의견 '매수'·목표주가 16만원 제시…15일 종가 12만4300원

[아시아경제 금보령 기자] 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 124,300 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 128,500 2020.07.16 07:49 장시작전(20분지연) close 가 2분기 '서머너즈워' 6주년 기념 업데이트를 성공시키면서 매출 역대 최고치를 달성할 전망이라는 분석이 나왔다.

16일 대신증권에 따르면 컴투스의 2분기 실적은 매출액 1370억원, 영업이익 391억원으로 추정되고 있다. 전년 대비 각각 10%, 21% 증가한 수치다.

기대치를 상회하는 실적은 서머너즈워 매출 덕분이다. 매년 2분기는 서머너즈워의 'n주년' 업데이트가 예정된 분기로 성수기에 해당한다. 이민아 대신증권 연구원은 "이번에 진행된 6주년 업데이트는 과거 어느 때보다 성과가 좋았던 것으로 파악된다"며 "서머너즈워 매출은 전년보다 12%, 전분기보다 34% 증가한 1083억원으로 예상된다"고 설명했다. 임금 인상분 소급 적용으로 인해 인건비가 전년보다 9% 늘어난 184억원으로 전망되지만 견조한 매출 성장이 이를 상쇄할 것으로 보인다.

대신증권은 컴투스에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 16만원을 제시했다. 목표주가는 기존 11만원에서 45%나 상향조정했다. 15일 종가는 12만4300원이다. 이 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 수혜 기대감으로 글로벌 게임주 주가와 밸류에이션이 지속적으로 상승하고 있는 점을 반영했다"며 "하반기 서머너즈워 지식재산권(IP)을 활용한 첫 게임 '서머너즈워: 백년전쟁'이 출시를 앞두고 있어 점차 기대감이 상승할 것으로 전망된다"고 분석했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr