한국거래소, 경기 연천군 나룻배마을 1사1촌 농촌일손돕기 나서

[아시아경제 송화정 기자]한국거래소는 지난 10일 1사1촌 농촌 결연 마을인 경기 연천군 나룻배마을을 방문해 토마토 수확 등 농촌일손돕기 봉사활동을 실시했다고 13일 밝혔다.

거래소는 농번기를 맞이해 일손 부족으로 도움이 필요한 농촌 결연 마을을 방문, 토마토 수확 등 인력을 지원했으며 마을에서 생산한 쌀(20kg) 105포를 구매해 한부모 가정 등 도움이 필요한 소외 계층에 후원할 예정이다.

거래소는 경기 연천군 나룻배마을과 2008년 11월 1사1촌 농촌 결연을 시작해 임직원들이 매년 정기적으로 농촌봉사를 실시했으며 마을회관 혈압기 기증, CCTV 설치 등 주민편의시설 지원과 마을 특산품 구매 등 농촌교류 활성화에 힘써왔다.

정지원 거래소 이사장은 "12년 동안 마을과 좋은 협력관계를 유지해온 것은 도농상생의 좋은 사례라고 생각하며 앞으로도 도시와 농촌이 서로 상생하며 도와갈 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.

