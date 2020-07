대구銀, 비대면 예·적금 신상품 출시…앱으로 간편 가입

[아시아경제 김민영 기자] DGB대구은행이 비대면 전용 상품 통합 ‘IM스마트예·적금’을 10일 출시했다.

이들 상품은 대구은행의 IM뱅크 애플리케이션(앱)에서 하면 된다. 가입 절차가 간편하고, 우대이자율을 적용 받을 수 있는 상품 가입여부를 한눈에 확인할 수 있는 이미지를 제공해 보다 직관적인 상품 이해를 돕는다.

가입 계좌 수 제한 없이 개인이 가입 가능하며, IM스마트예금의 가입금액은 100만원 이상으로 최고 금액 제한은 없다. 가입기간은 1개월 ~ 36개월(월 단위), 기본이자율 1년제 기준 연 0.95%에 우대이자율 0.20%포인트를 더해 최고 1.15%까지 제공한다.

IM스마트적금의 가입 금액은 5만원 이상 100만원 이하이며, 가입 금액을 포함해 월 최고 100만원까지 추가 입금이 가능하다. 가입기간은 6개월 ~ 36개월(월 단위), 기본 금리는 1년제 기준 1.05%에 우대이자율 0.40%포인트를 얹어 최고 1.45%까지 제공한다.

