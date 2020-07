티몬 '티비온', 동행세일 라이브커머스 특별행사 참여

티비온으로 중소상공인 효과적인 온라인 판로 지원

[아시아경제 김철현 기자] 티몬(대표 이진원)은 1일부터 3일까지 올림픽공원 체조경기장에서 비대면 라이브커머스 방식으로 진행되는 '대한민국 동행세일, 가치삽시다'의 특별행사에 참여했다고 밝혔다.

이번 특별행사는 포스트 코로나 시대의 새로운 비대면·디지털 소비문화로 떠오른 라이브커머스를 주제로 한 정부 주도 행사로 진행됐다. 특히 2일 문재인 대통령이 김정숙 여사와 함께 행사장을 찾아 라이브커머스 현장을 지켜보고 "비대면 산업이 미래성장동력이 될 시대를 맞아 한국이 비대면 산업까지도 선도할 수 있겠다는 자신감이 생긴다"며 기업들을 격려하기도 했다. 이날 행사에는 이진원 티몬 대표도 참석했다.

침체된 경기를 살리기 위한 비대면 소비 촉진과 중소기업·소상공인 지원에 대한 정부의 의지가 표명된 이번 행사에서 티몬은 라이브커머스 '티비온' 생방송을 통해 상품 판매 촉진을 이끌었다. 2일 오후 7시, 먹방 크리에이터 쯔양과 가수 소유가 특별게스트로 참여한 의성 자두와 영주 나드리 쫄면 판매 방송은 20여분 만에 준비한 물량이 모두 판매되기도 했다.

이진원 티몬 대표는 "티비온은 중소상공인에게 저비용의 효과 좋은 판매 창구이며 소비자에게는 상품의 정보 전달은 물론 최고의 구매 혜택과 보는 재미까지 줄 수 있는 쇼핑 채널"이라며 "침체된 국내 소비를 활성화 시키는 데 티몬이 작은 역할을 할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

