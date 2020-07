유진섭 정읍시장, 민선 7기 후반기 시정 비전 메시지 전달

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 유진섭 전북 정읍시장이 1일 민선 7기 2주년을 맞아 정읍시청 내 방송을 통해 민선 7기 후반기 정읍시정이 나아가야 할 방향에 대한 메시지를 직원들에게 전달했다.

정읍시는 당초 1일 정읍사예술회관에서 민선 7기 2주년 기념식을 개최할 예정이었다.

하지만 지역 내 코로나19 확진자 발생으로 시민들의 불안과 우려가 남아있는 상황에서 지역사회 확산의 철저한 차단과 시민여론 안정을 위해 기념식을 취소했다.

유 시장은 이날 청 내 방송을 통해 민선 7기 후반기 정읍시정이 나아가야 할 방향을 제시하고, 힘찬 출발과 더 큰 도약의 각오를 다지는 뜻깊은 시간을 마련했다.

먼저 지난 1월부터 휴식도 없이 코로나19의 대응과 본연의 업무에 애쓰고 있는 직원들의 노고에 안타까움과 함께 깊은 감사의 마음을 전했다.

또 코로나19로 인해 달라진 새로운 일상 속에서 시대의 흐름에 따라 순발력 있게 대응하고 속도감 있고 창의적인 시정 운영방안을 모색할 것을 주문했다.

유 시장은 민선 7기 후반기에 포스트 코로나 시대를 준비하는 것은 물론 현안 사업과 공약 사업을 차질 없이 추진하고 미래 성장동력 발굴에 전력을 기울일 예정이다.

특히, 후반기 가장 역점적으로 추진해야 할 사업으로 ‘향기공화국 정읍’ 조성을 손꼽았다.

포스트 코로나 시대에 힐링과 치유가 함께 하는 생태관광산업이 더욱 각광받을 것으로 예상되는 만큼, 향기 도시 기반조성과 향기 산업 육성을 통해 지역 정체성 확보와 경제 활성화의 두 마리 토끼를 잡는다는 방침이다.

이와 함께 JB연수원 건립 추진을 시작으로 호텔과 숙박시설 등 체류 기반이 확보되면서 지나가는 도시가 아닌 머무르고 즐기는 도시의 기반이 본격적으로 마련되고 있다고 강조했다.

여기에 창의적인 용산호 분수와 주변 사업들이 순조롭게 추진된다면 새로운 관광 활력소로서 역할을 톡톡히 할 것으로 기대된다.

유 시장은 “위기 속에서 더욱 빛난 정읍의 힘을 바탕으로 다시, 더 힘차게 나아가고자 한다”며 “취임 시의 첫 마음을 되새기며 민선 7기 후반기 정읍의 더 큰 도약을 위해 혼신의 노력을 기울이겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr