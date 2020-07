삼성전자, 연말까지 석·박사 1000여명 역대급 채용…미래 준비 박차

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자가 시스템반도체, 인공지능 등 미래 사업분야와 관련된 석박사 인력을 올해 연말까지 역대 최대 규모인 1000여명을 뽑는다.

삼성전자는 올해 상반기에만 반도체 설계, 인공지능(AI) 분야의 박사급 인력을 500여명 채용했으며, 올해 연말까지 석박사 인력 채용으로는 총 1000여명을 채용할 방침이라고 1일 밝혔다.

미래 사업 분야의 우수인력 확보에 적극적으로 나서는 것은 ▲글로벌 무역 질서 변화 ▲IT 산업 경쟁 심화 ▲신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 위기 상황을 극복하고 미래를 개척해 나가기 위해서는 '사람'이 가장 중요하다는 경영철학 때문이라고 삼성전자는 설명했다.

삼성전자는 지난달 AI 기술력을 강화와 사업 전략 고도화를 위해 AI 분야의 세계적 석학인 세바스찬 승(승현준) 미국 프린스턴대 교수를 삼성전자 통합 연구조직인 삼성리서치 소장(사장)에 선임한 바 있다.

삼성전자는 이처럼 시스템 반도체, AI, 소프트웨어 등 차세대 신기술 분야의 핵심 인재 채용을 크게 확대하며 미래 준비에 박차를 가하고 있다.

앞서 삼성은 2018년 180조원 규모의 투자 계획을 발표하고 AI, 5G, 전장용 반도체 등을 미래 성장 사업으로 선정해 집중 육성해왔다, 이어 지난해 4월에는 시스템 반도체 분야에 133조원을 투자하고 1만5000명을 채용하는 '반도체 비전 2030'을 발표했다.

삼성전자는 올해 3월 DS부문 채용 공고를 통해 ▲차세대 메모리 리더십 강화를 위한 메모리 연구개발 ▲시스템 반도체 경쟁력 확보 위한 설계 및 공정 분야 ▲반도체 생산라인 스마트공장 구현 ▲4차 산업혁명 시대에 핵심적인 AI 및 소프트웨어 등 여러 분야에서 우수인재 영입에 나선다고 밝혔다.

뿐만 아니라 이재용 삼성전자 부회장도 지난 5월 대국민 사과를 통해 "전문성과 통찰력을 갖춘 최고 수준의 경영만이 생존을 담보할 수 있다"며 "삼성은 앞으로도 성별과 학벌 나아가 국적을 불문하고 훌륭한 인재를 영입해야 한다"고 강조한 바 있다.

