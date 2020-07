[아시아경제 오현길 기자] 흥국생명은 특정감염성질환 사망과 일반 사망을 보장하는 정기보험 '특정감염병정기보험'을 출시했다고 1일 밝혔다.

특정감염성질환인 결핵, 기타 세균성 질환, 기타 감염성 질환 등으로 인해 사망할 경우 사망보험금을 지급하는 정기보험이다. 전 세계적인 감염병 신종 코로나바이러스감염증으로 인한 사망도 해당된다.

특정감염성질환으로 사망 시 사망보험금 2000만원을 지급(보험가입금액 1000만원 기준)한다. 또한 특정감염성질환 이외의 원인으로 사망할 경우에도 1000만원을 지급한다.

해당 상품은 갱신형 상품으로 10년 만기, 20년 만기 중 선택 가입할 수 있다. 만 15세부터 최대 70세까지 가입이 가능하며, 갱신 후 보험기간은 85세까지 가능하다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr