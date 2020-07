정의선 현대자동차 부회장이 1일 경기 고양시 킨텍스에서 열린 제1회 수소경제위원회에 참석하고 있다. 정세균 국무총리를 위원장으로 정부·민간위원이 참여하는 이번 위원회는 범정부 차원의 수소경제 컨트롤타워 역할을 하게 된다. 수소산업 생태계 조성방안과 전담기관 지정 등이 논의되며, 이를 통해 수소경제를 육성하고 수소산업 선도국가로 도약하는 모멘텀을 마련할 계획이다./고양=김현민 기자 kimhyun81@

