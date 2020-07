1만여 개 식품, 생필품 등 마트 상품 최대 20% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 오는 8일까지 '슈퍼장보기 위크'를 통해 1만여 개 마트 상품을 최대 20% 할인한다고 1일 밝혔다. 행사 기간 전 상품은 10% 즉시 할인이 적용된다. 여기에 삼성·신한·국민·현대·농협카드로 결제 시 사용 가능한 10% 중복 쿠폰을 지급한다.

위메프 마트당일배송관은 1만5000여개에 달하는 마트 상품을 3시간 내에 당일 배송하는 서비스다. 3만원 이상 구매 시 무료 배송 혜택을 제공한다. 하나 가격에 상품 하나를 더 주는 '1+1', 한우 세일 행사인 '한우 먹는 날' 등 다채로운 할인 기획전도 마련됐다. 동원, CJ제일제당의 인기 상품을 엄선한 '브랜드위크'도 진행된다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr