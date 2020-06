구로구 ‘청년커뮤니티 지원 사업’ 전개

청년 스스로 청년문제 해결할 수 있도록 정책공동체 형성 지원 … 정책 발굴해 제안...활동 돕기 위해 보조사업자도 선정 … 10일까지 구청 기획예산과 방문, 이메일 신청



[아시아경제 박종일 기자] “청년의, 청년에 의한, 청년을 위한 정책공동체”

구로구(구청장 이성)가 ‘청년커뮤니티 지원사업’을 전개한다.

구로구는 청년들이 공동체 활동을 통해 취업 뿐 아니라 다양한 문제들을 스스로 해결할 수 있도록 돕기 위해 ‘청년커뮤니티 지원사업’을 펼친다고 1일 밝혔다.

‘청년커뮤니티 지원사업’은 구로구가 추진하는 ‘지역사회혁신계획’의 일환으로, 청년정책의 당사자인 청년들이 커뮤니티 활동을 통해 정책을 발굴하고 구청에 제안할 수 있도록 지원하는 사업이다.

구로구는 8월 중 10개 내외의 청년커뮤니티를 모집할 계획이다.

또 청년들이 커뮤니티 활동에 집중할 수 있도록 사업비 관리와 활동 전반을 지원하는 보조사업자(기관 또는 단체)도 선정키로 했다.

보조사업자는 연말까지 청년커뮤니티 발굴, 활동 지원, 사업비 집행·정산 관리, 사업 홍보, 의무이행과제 수행 지원 등 역할을 맡는다.

보조사업자 참여를 원하는 경우 10일까지 사업신청·계획서, 기관(단체)소개서, 실적증명서 등 서류를 작성해 구청 기획예산과를 방문하거나 이메일(felicia872@hanmail.net)로 제출하면 된다.

자세한 내용은 구청 홈페이지 고시공고란에서 확인이 가능하며, 사업 이해를 돕기 위한 사전컨설팅도 제공된다.

구로구 관계자는 “‘청년커뮤니티 지원사업’을 통해 지역 청년들의 아이디어가 정책에 잘 반영될 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr