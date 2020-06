7월 첫째주 전국서 9400여가구 분양

[아시아경제 최동현 기자] 7월 첫째주에는 전국에서 9400여가구가 분양될 예정이다.

28일 부동산114에 따르면 오는 29일부터 7월5일까지 전국 11개단지에서 9406가구(일반분양 6256가구)가 분양 공급된다. 경기 수원시 인계동 ‘수원센트럴아이파크자이’, 경기 양주시 옥정동 ‘양주옥정신도시제일풍경채레이크시티’, 울산 중구 성남동 ‘울산태화강아이파크(오피스텔)’ 등이 청약을 진행한다. 견본주택은 9개 사업장에서 개관을 준비 중이다. 서울 성북구 길음동 ‘길음역롯데캐슬트윈골드’, 인천 중구 운남동 ‘운서2차SKVIEW스카이시티’ 등이 오픈을 앞두고 있다.

HDC현대산업개발과 GS건설은 경기 수원시 팔달구 인계동 847-3 일대에 ‘수원센트럴아이파크자이’를 분양할 예정이다. 팔달10구역 주택재개발정비사업으로 공급되는 이 단지는 총 3432가구 규모로 이 중 일반분양은 2165가구다. 지하 4층~지상 25층, 30개동, 39~103㎡(이하 전용면적)로 구성된다. 분당선 매교역을 이용할 수 있으며 인계초·수원중·수원고 등의 교육시설이 가깝다. 그 밖에 가톨릭대학교 성빈센트병원, 수원시청, 경기도청, 메가박스 등의 생활 인프라를 갖췄다.

경기 양주에서는 ‘양주옥정신도시제일풍경채레이크시티’ 1블록이 분양된다. 제일건설이 선보이는 이 단지는 옥정신도시 동측인 A10 -1블록에 들어서며 74~101㎡, 총 2474의 대단지로 이 중 청약이 끝난 2블록을 제외한 1블록 1246가구가 후속 분양에 돌입한다. 단지 인근에는 지하철 7호선 연장선인 옥정역(예정), 제2외곽순환도로(예정)가 계획돼 있어 향후 서울 접근성이 좋아질 전망이다.

호반건설은 경기도 평택시 고덕국제신도시 A43블록에 ‘호반써밋고덕신도시2차’를 분양한다. 지하 1층~지상 35층, 7개 동, 총 766가구, 84㎡ 단일면적 구성이다. 이 중 일반분양 분은 414가구다. 단지가 위치한 고덕신도시는 평택~제천고속도로 고덕IC 접근이 쉽고 경부고속도로, 서해안고속도로, 평택~화성고속도로와 연결돼 수도권 내·외곽 이동이 편리하다.

롯데건설은 서울 성북구 길음동 542-1 일대에 ‘길음역롯데캐슬트윈골드’를 분양할 예정이다. 길음역세권 재정비촉진구역 주택재개발정비사업으로 공급되는 이 단지는 2개 동, 지하 5층~지상 35층, 395가구 규모이며 이 중 일반분양은 218가구다. 서울 지하철 4호선 길음역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지로 현대백화점(미아점), 이마트(미아점) 등의 편의시설이 가깝다.

SK건설은 인천 중구 운남동 1598-1 일원에 ‘운서2차SKVIEW스카이시티’를 공급할 예정이다. 단지는 12 개 동, 지하 1층~지상 20층, 909가구 규모다. 공항철도 운서역이 가깝고 제2경인고속도로와 인천국제공항고속도로 등의 광역교통망이 갖춰져 있다. 교육시설로는 운서초·영종고·인천과학고·인천국제고 등이 있으며 씨사이드파크와 백운산 등이 인접해 있어 쾌적하다.

