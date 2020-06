中企 10곳 중 8곳, 코로나 피해…"회복시기 내년 3분기 이후"

IBK경제硏, 코로나19가 중소기업에 미친 영향 설문조사 결과 발표

코로나19로 중소기업의 82.0%가 피해를 입은 것으로 답변

회복 시기는 32.8%가 ’21.3분기 이후 예상…비용절감 중심 경영

[아시아경제 조강욱 기자] 중소기업 10곳 중 8곳이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 피해를 입은 것으로 나타났다.

IBK기업은행 산하 IBK경제연구소는 코로나19가 중소기업에 미친 영향분석을 위해 설문조사를 실시한 결과, 이 같이 조사됐다고 28일 밝혔다.

이번 조사는 종사자수 300인 미만의 1000개 중소기업을 대상으로, 5월 27일부터 지난 9일까지 실시됐다.

조사에 따르면 전 업종에 걸쳐 82.0%의 중소기업이 피해를 입은 것으로 나타났다. 피해유형은 매출감소(87.4%), 방역소독 비용증가(21.5%), 휴무로 인한 생산차질(14.6%) 순이다.

코로나19 피해복구를 위한 정부의 긴급경영안정자금 수혜기업 비중은 9.6%였다. 기업은 해당자금을 인건비(82.3%), 임대료(25.0%) 등의 용도로 사용했다. 조사기업의 31.5%는 추가 자금지원이 필요하다고 응답했다.

코로나19 이전으로의 경영회복시기를 묻는 질문에 대해서는 32.8%가 '2021년 3분기 이후'를 예상했다. 위기 극복을 위해 비용관리 강화(52.3%), 조직운영 효율화(33.5%)등의 경영전략을 추진할 계획인 것으로 조사됐다.

윤종원 기업은행장은 “코로나19 영향이 장기화될 것으로 예상됨에 따라 분석된 조사결과를 활용해 중소기업에 대한 적시 금융지원과 업종별 맞춤 금융·비금융 서비스로 사각지대를 최소화할 계획”이라고 말했다.

