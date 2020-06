[아시아경제 이동우 기자] 그룹 불법 경영권 승계 의혹을 받는 이재용 삼성전자 부회장에 대한 검찰 수사심의위원회가 26일 불기소 권고를 내린 가운데 삼성 측 변호인단은 "검찰수사심의위원회 위원님들의 결정을 존중한다"고 밝혔다.

변호인단은 "삼성과 이재용 부회장에게 기업활동에 전념하여 현재의 위기 상황을 극복할 기회를 주신데 대하여 감사의 말씀을 드린다"고 덧붙였다.

앞서 이날 대검찰청 수사심의위원회는 삼성물산-제일모직 합병 및 경영권 승계 의혹에 연루된 이 부회장에 대한 수사 중단과 불기소를 권고했다.

