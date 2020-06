[아시아경제 기하영 기자]한국자산관리공사(캠코)는 26일 주주총회를 열고 김귀수 전 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 제도운영과장을 상임이사로 선임했다고 밝혔다.

김귀수 신임 상임이사는 1997년 지방고시로 공직에 입문해 금융위원회 금융정보분석원 제도운영과장, 교보생명 상무(민간 파견), 사행산업통합감독위원회 조사홍보과장 등으로 재직했다.

