김태년 “존 볼턴 회고록 '헛소리'…야당 정부비판은 네오콘·일본과 한통속”

[아시아경제 전진영 기자] 김태년 더불어민주당 원내대표가 논란이 된 존 볼턴 전 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관의 회고록과 관련해 '헛소리'라고 지적하며 “볼턴 전 보좌관의 주장을 각색한 야당과 일부 언론의 정부 비판은 네오콘과 일본의 주장과 한통속”이라고 날을 세웠다.

김 원내대표는 24일 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 “네오콘, 일본 그리고 이들과 손잡고 있는 토착 분단세력이 한반도 평화와 번영을 방해하는 3대 분단세력임이 드러났다”며 이같이 말했다.

그는 “볼턴 전 보좌관의 헛소리에도 문재인 대통령의 한반도 평화와 번영을 향한 각고의 노력을 감출 수 없다”면서 “정치적 목적을 가지고 출간된 회고록에 의도된 왜곡이 있음에도 불구하고 문 대통령이 북·미 사이 중재를 위해 얼마나 끈질기게 노력했는지 엿볼 수 있다”고 밝혔다.

이어 일부 야당과 보수 언론을 향해선 “볼턴 전 보좌관의 일부 주장을 각색해 한반도 평화프로세스를 폄훼하는 야당과 일부 언론의 정부 비판은 사실에도 부합하지 않는다”며 비판했다.

김 원내대표는 그러면서 “‘볼턴 소동’의 교훈은 외교의 등불로 한반도의 어둠을 밝혀야한다는 것이다. 그리고 외교는 분노 감추지 않으면 진전되지 않는 세계라는 사실도 명심해야한다”며 국회 차원의 의원외교 강화에 힘을 쏟겠다는 뜻을 강조했다.

그는 “당장 오는 11월 미국 대통령 선거에서 한반도 문제가 민주·공화 양당의 핵심 공약이 되도록 민주당은 외교 사절단 파견을 검토하겠다”며 “국회도 형식에 그쳤던 의원외교를 실질화시키고 글로벌 위상에 걸맞게 저변을 확대하는 방안을 만들어야 한다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr