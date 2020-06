'오뚜기 회장 딸' 함연지 "재벌이라 도도? 엄청 찌질하고 소심해"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 식품업체 '오뚜기' 함영준 회장의 장녀 함연지가 재벌 3세 이미지에 대한 고민을 털어놨다.

23일 MBC 에브리원 예능프로그램 '비디오스타'에서는 '해명자들 특집! 또 오해용?'으로 꾸며진 가운데 함연지, 배우 김선경, 변정수, 차재이가 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 MC 산다라박은 함연지에게 "돈도 많고 잘 사는데 왜 뮤지컬을 하는지 궁금하다"고 질문했다.

그러자 함연지는 "그런 질문 많이 받는다. 어렸을 때부터 꿈이었고, 좋아하고 노력을 계속했고, 그렇게 해서 저는 좋아서 하는 거다"라고 대답했다.

이에 김선경은 "우연히 공연을 봤는데 함연지가 나왔다. 그러고 나서 상황을 알게 되고 순간적으로 든 생각이 '만약 내가 연지라면 난 안 해'였다. 나는 다른 일로 풀 것 같은데 이쪽으로 온 건 열정이 있었던 것 같다"라고 설명했다.

함연지는 "보통 드라마에서 나오는 재벌 이미지로 오해를 받는데 남들이 처음 만나면 '도도하다','우아하다'라고 생각한다. 하지만 사실 나는 굉장히 찌질하고 소심하다"라고 고백했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr