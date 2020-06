'전기차 엔진룸'에 둥지 튼 딱새…새끼 7마리 부화

[아시아경제 임주형 인턴기자] 재단법인 문화엑스포 업무용 전기차에 딱새가 둥지를 틀고 새끼를 기르는 모습이 포착돼 관심이 모이고 있다.

22일 문화엑스포는 지난달 경북 경주시 천군동 경주세계 문화엑스포공원에 있는 2인승 업무용 전기차에서 둥지를 튼 딱새 가족이 발견됐다고 밝혔다.

엑스포 관계자는 해당 차량을 타고 이동하던 중 새가 차 앞으로 솟아올라 확인해 보니 새 둥지가 차 안에 있었다고 말했다. 딱새는 차 앞 덮개 아래 모터룸(엔진룸) 한켠에 둥지를 지은 상태였고, 갓 부화한 새끼 7마리를 키우고 있었다.

엑스포 측은 둥지를 발견한 이후부터 차를 운행하지 않고 매일 딱새들의 상태를 지켜봤다. 이후 새끼 딱새들은 모두 성장했고, 지난주 둥지를 떠난 상태라고 전해졌다.

이같은 사연은 전날(21일) SBS 예능 프로그램 'TV 동물농장'에 소개됐고, 해당 방송 프로그램 공식 유튜브 채널인 'TV동물농장X애니멀봐'에서 조회수 24만건, 좋아요 4천회를 넘어서는 등 큰 관심을 받기도 했다.

한편 딱새는 도시 변두리나 농촌에 주로 서식하는 텃새로, 다 자란 개체가 몸 길이 14cm, 무게 17g 정도에 불과하다.

천적을 피해 바위 틈이나 나무구멍 등 좁은 곳에 둥지를 트는 습성이 있는 것으로 알려졌다.

임주형 인턴기자 skepped@asiae.co.kr