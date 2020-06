해남군, 2020년 이동신문고 운영

“군민의 어려움을 직접 해결해 드리겠습니다”

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군(군수 명현관)은 지난 17일 문화예술회관 다목적실에서 2020년 이동신문고를 운영, 해남과 진도, 완도 군민들을 대상으로 현장 민원 상담을 했다고 22일 밝혔다.

국민권익위원회의 연간 시책으로 추진되고 있는 이동신문고는 분야별 국민권익위의 전문 조사관과 협업 기관 관계자로 구성된 상담반이 지역 주민들을 직접 찾아가 고충을 듣고 해결해주는 현장 중심의 고충 민원 상담 서비스이다.

이날 이동신문고는 복지, 노동, 농림, 환경, 주택건축, 생활법률 등 다양한 분야 40여 건의 현장 민원에 대해 민원인의 고충을 청취하고 해결책을 제시하는 활동을 펼쳤다.

군은 코로나19 예방을 위해 사회적 거리두기 실천 등 상담자 간 예방수칙 지키기에도 철저히 해 안전한 이동신문고가 운영될 수 있도록 빈틈없이 기했다.

특히 최근 열린 지역 이동 신문고 중 가장 많은 상담 건이 몰려, 코로나19 확산 이후 민원 상담의 어려움을 겪고 있는 주민들의 의견을 청취하는 자리로 큰 호응을 얻었다.

해남군 관계자는 “완도, 진도에서 해남까지 찾아주신 군민께 감사드린다”며 “군민의 작은 목소리에 귀 기울여 앞으로도 군민께 다가가는 자세로 고충을 적극적으로 해소해 나가도록 노력하겠다”고 의지를 밝혔다.

