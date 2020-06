코로나19로 지친 심신, 무형유산 공연으로 달래요

국립무형유산원, 다음 달 매주 토요일 '전통예능의 갈래'

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 지친 국민을 위로하는 무형유산 공연이 펼쳐진다. 국립무형유산원이 다음 달 매주 토요일(4·11·18일) 오후 4시에 하는 ‘전통예능의 갈래’다. 전문해설이 더해진 무형유산 예능 공연을 삶에 희망을 북돋는 프로그램으로 구성했다.

내달 4일 무대의 주제는 어머니. 그리움이 애틋하게 사무치는 경기소리, 서도소리, 남도 농요·민요, 제주민요 등으로 8도 여성의 삶을 이야기한다. 지혜롭고 자애로우면서도 강인하고 억척스러운 어머니의 목소리로 삶의 의지와 희망을 노래한다. 11일에는 남성의 북소리를 들려준다. 승무, 문둥북춤, 진도북놀이, 통북놀이, 소고춤, 설장구 등이다. 소리북, 사물북, 장구, 소고 등의 웅장한 소리로 신명의 기운을 전한다. 18일에는 산조와 굿 음악으로 휴식과 위로를 제공한다. 가야금, 거문고, 해금, 아쟁에서 흘러나오는 은은한 음색으로 정신과 마음에 긍정적 에너지를 불어넣는다.

공연은 사전예약으로 운영된다. 관람객은 코로나19 방역지침에 따라 손 소독, 명부 작성, 1m 이상 거리두기 등을 준수해야 한다. 마스크를 착용하지 않으면 관람이 제한된다. 예약 등 자세한 내용은 국립무형유산원 누리집 참조.

