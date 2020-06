[아시아경제 조유진 기자] 이랜드리테일(대표 김우섭, 석창현)에서 전개하는 슈즈 제조유통일괄형(SPA) 브랜드 슈펜이 CJ E&M과 손잡고 인기 예능 프로그램 신서유기의 ‘신묘한’ 캐릭터 협업 상품을 선보인다.

이번 콜라보는 남녀를 모티브로 캐릭터화한 ‘신묘한’과 ‘기묘한’, 개를 모티브로 캐릭터화한 ’미묘한’, 신규 캐릭터인 사막여우 ‘스딸라’ 등의 캐릭터를 활용해 총 72종의 상품으로 출시한다.

신서유기 캐릭터를 기반으로 일상생활 속에서 다채롭게 활용할 수 있도록 다양한 상품군으로 선보이는 것이 특징이다. 의류와 신발을 넘어 잡화 아이템까지 상품 군을 넓혔다.

레이온 100% 소재를 사용해 착용감이 좋고, 숙면을 돕는 신묘한 파자마 세트를 구매하면 수면 안대를 증정하는 프로모션도 진행한다.

해당 상품은 22일부터 슈펜 전국 오프라인 매장 및 온라인 스토어를 통해 만나볼 수 있다.

