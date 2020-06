[아시아경제 유제훈 기자] 소방청은 전국 17개 시·도에서 치러진 2020년도 소방공무원 신규채용 필기시험에 3만5032명이 응시한 것으로 잠정 집계됐다고 20일 밝혔다.

소방청에 따르면 선발인원 4830명에 5만2459명이 지원했고, 이 중 66.8% 정도가 실제 응시했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염으로 시험에 응시하지 못한 사례는 없었으며, 자가격리 중인 1명은 사전 신청을 통해 별도로 마련된 공간에서 시험을 치렀다.

이밖에 입실과정에서 발열·기침 등 의심증상으로 시험장 내 별도 공간에서 응시한 인원도 19명이었다. 해당 공간에선 전신보호복 등을 착용한 시험관이 감독을 맡았고, 응시자들은 다른 응시자들이 모두 건물 밖으로 나간 뒤 퇴실했다.

