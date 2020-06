6월 모의평가 활용법…"1등급과 나머지 등급 간 격차 커질 듯"

수학 가형 제외 대체로 "쉬웠다" 평가

쉬운 수능, 한·두 문제 실수로 등급 깎여

"어려운 수능 염두하고 대비해야"



학습 의지에 따른 학력 차이 나타날 것

"문항별 평가 요소 분석해 학습 완성도 점검"

[아시아경제 이현주 기자] 2021학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가는 이과 학생들이 치르는 수학 가형을 제외하고는 대체로 쉬웠다는 평가다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 등교 수업을 하지 못 했던 재학생들을 위해 쉽게 출제된 경향이다. 다만, 이번 난이도가 실제 수능까지 이어질 것으로 보기는 아직 어렵다. 수능에서 난이도가 낮아지면 한, 두 문항 실수로 등급이 크게 떨어질 수 있다. 이 때문에 9월 모의평가는 난이도가 높아질 가능성이 있다. 그럼에도 재학생과 졸업생 간 형평성 문제가 계속 불거져 온 만큼 이번 수능을 어려운 난이도로 출제하기는 쉽지 않을 전망이다.

입시 전문가들은 이번 결과에 일희일비하지 말고 자신의 성적을 면밀히 분석하고 다음 시험에 대비 해야 한다고 제언한다. 모의고사의 목적과 의미는 자신의 위치 진단, 자신의 취약점 판단, 남은 기간 학습 계획의 수립, 예상 지원 가능 전형과 대학 범위 설정이라는 점을 강조했다.

이만기 유웨이 교육평가연구소 소장은 "수험생들은 실제 출제가 어떠하든지 간에 어려운 수능을 염두에 두고 남은 기간을 학습해야 한다"면서도 "수능이 쉽게 나올 경우 무엇보다도 함정에 빠지지 않는 문제풀이 능력을 향상 시키는 훈련을 해야 한다"고 말했다. 이 소장은 "쉬운 수능은 실수 방지, 어려운 수능은 고난도 문제해결이라는 근본적인 처방이 필요하다"며 "EBS교재에 대학 학습을 올해는 더더욱 충실히 해야 한다"고 덧붙였다.

난이도와 별개로 2등급 혹은 3등급 이하 학생들의 1등급 학생들과 격차가 더 커질 것이란 예측도 나온다.

김병진 이투스 교육평가연구소 소장은 "최근의 상황에 따른 학습 격차가 재학생과 졸업생 간에 있을 수도 있지만 학습 의지에 따른 학습량에 따라 격차가 더 커질 것으로 해석된다"며 "격차를 극복하기 위해서는 난이도 보다는 앞으로 학습을 위한 점검 포인트를 확인하는 것이 중요하다"고 말했다. 이번 모의평가를 자신의 집중력을 점검하는 계기로 삼고 이를 강화할 방법을 만들어내야 한다고도 했다. 이 소장은 "일부 과목은 수능 시험 범위와 6월 모의평가 시험 범위가 일치하지 않기 때문에 출제의 기본 원칙에 대해서는 9월 모의평가 이후 판단하는 것이 필요하다"며 "6월 모의평가 점수에 매몰되지 않고 각 문항의 평가 요소를 분석하고 그에 따른 학습 완성도를 점검해야 한다"고 말했다.

6월 모의평가 출제방향에 대한 자세한 설명은 이번 시험을 주관한 한국교육과정평가원 홈페이지에 게재돼 있어 누구나 확인 가능하다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr