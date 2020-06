“통합당 노동 정책 빈약해”…국민미래포럼서 나온 ‘쓴소리’

"귀족 노조 많지 않아…직장 내 괴롭힘 등 유권자들의 관심”

[아시아경제 임춘한 기자] 미래통합당과 국민의당 의원들의 공동연구모임인 ‘국민미래포럼’에서 통합당의 노동 정책 역량이 빈약하다는 쓴소리가 나왔다.

김형동 통합당 의원은 19일 국회 의원회관에서 열린 ‘우리가 지지하는 노동(자), 우리를 지지하는 노동(자)’를 주제로 한 정책세미나에서 발제자로 나서 “통합당이 갖고 있는 많은 정책 역량중 노동이라는 아이템이 상대적으로 빈약하지 않느냐, 거기에 대해 생각해보자는 취지로 첫 의제로 잡은 것 같다”며 “제가 경험한 바로는 상당한 노동자들이 저희의 지지 세력이다. 저희가 조금만 더 잘하면 지지층을 더 넓힐 수 있다”고 밝혔다

김 의원은 “노동 계층으로 보면 최저임금을 못 받는 분부터 노동시장도 다원화되고 있다”며 “직장 내 괴롭힘, 1억 원 월급쟁이와 100만원 월급쟁이와의 격차가 어떻게 해소되나 등이 많은 유권자들의 관심”이라고 강조했다.

김 의원은 “(대선 때) 노동단체들이 관심 있어 하는 주제에 대해 각 후보에 묻는데 중요한 것은 (당시) 홍준표 통합당 후보 측은 답을 늦게 내고 성의가 없었다. 할 테면 하라는 식이었다. 겨우 받아낸 것도 현 상태로는 하기 어렵다, 잘 모른다였다”며 “그 결과는 저희가 보고 있는 현실이다. 노총이 묻는 노동정책에 대해 모른다, 관심 없다는 답이 나오면 안 된다”고 꼬집었다.

김 의원은 “우리당의 몇몇 지도자들이 귀족노조 때문에 대한민국이 말했다고 하는데 틀린 말도 아니고 맞는 말도 아니다. 귀족 노조가 그렇게 많지 않다”며 “문제는 대부분의 노동자들이 이쪽에 몰려있다. 열악한 조직, 우리당이 과연 이분들을 위한 노동정책을 갖고 있나 묻고 싶다”고 밝혔다.

김 의원은 “박근혜 정권의 반노동정책, 이른바 민주노총을 압수수색하고 하면서 민주노총은 완전히 반감을 갖게 됐다”며 “한국노총도 공기업 중심으로 쉬운해고 진행하겠다는 부분 때문에 많은 분들이 정권퇴진운동에 나섰다”고 말했다.

김 의원은 정의당이 추진하는 ‘중대재해기업처벌법’에 대해서는 “개인적인 입장에서는 어떤 식으로든 지금보다는 처벌을 강화되는 쪽으로 우리당의 입장을 정해야 되지 않을까”라면서도 “예방적 부분도 중요한데 형사처벌 전제로 이 부분을 접근해서는 한계가 있다. 중대재해처벌은 무조건 형사처벌이라는 인식은 들어내는 방식으로 설계되면 어떨까 생각한다”고 밝혔다.

반면 박형수 통합당 의원은 “근로자들이 일하면서 잘못된 관리로 인해 사망하는 것은 굉장히 안타깝고 책임을 엄하게 물어야 한다”면서도 “해외 나가면 경영자가 그런 부담이 없는데 우리나라는 직접 책임 부담이 있다면 투자와 사업을 하지 않게 되는 큰 요소가 될 수 있다”고 지적했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr