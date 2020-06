경북 안동시 작은 음식점의 '동병상련' … 코로나 성금 1천만원 쾌척

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 소상공인들이 큰 피해를 입고 있는 가운데 경북 안동시내에서 작은 음식점을 운영하는 부부가 도시락 기부에 이어 1000만원을 선뜻 내놓아 지역사회에 훈훈한 감동을 주고 있다.

18일 안동시에 따르면 옥동에 위치한 벌교꼬막정식(대표 장재용·정은혜 부부)은 17일 '힘내라 안동! 소상공인 지원 릴레이 캠페인'과 관련, 신현수 사회복지공동모금회장과 이윤환 인덕의료재단 이사장이 참석한 가운데 성금 1000만원을 안동시에 전달했다.

이날 전달된 성금은 부부의 뜻에 따라 경북사회복지공동모금회를 통해 경기 침체로 저하된 자영업자와 소상공인의 사기를 높이고, 피해를 지원하는 데 쓰일 예정이다.

장 대표 부부는 앞서 지난 3월에는 생활치료 시설인 하아그린파크청소년수련원과 경북도청, 안동시 보건소에 도시락 400여 개를 전달하는 등 기부 활동을 이어와 주위에 귀감이 되고 있다.

권영세 안동시장은 "코로나19로 어려운 경제 상황에서도 기부에 동참해 주신 장재용·정은혜 대표께 진심으로 감사드린다"면서 "이번 기부 동참이 어려운 지역사회에 큰 희망을 줄 수 있는 의미 있는 계기가 되길 바란다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr