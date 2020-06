[아시아경제 김수완 기자] 밴드 혁오의 멤버 임동건이 결혼한다.

18일 임동건 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니 측은 "임동건이 오는 27일 결혼식을 올린다"고 밝혔다. 임동건의 여자친구는 비연예인으로 알려졌다.

또한, 신종 코로나바이러스 감염증 확산 우려로 장소와 시간 등을 알리지 않고 가족과 친한 지인들만 초대해 조용히 결혼식을 진행할 예정이다.

앞서 지난달 혁오 기타리스트 임현제가 결혼한 데 이어 임동건이 결혼 소식을 전하며 그룹 내 두 번째 유부남이 됐다.

한편 임동건은 1993년생으로 지난 2014년 밴드 혁오 베이시스트로 데뷔했다. 혁오는 '위잉위잉', '와리가리', '톰보이' 등으로 팬들의 큰 사랑을 받았다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr