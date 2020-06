양천구, 워킹스루 선별진료소 설치 의료진 근무환경 개선

피검사자와 직접 접촉할 필요 없는 ‘글로브 월’ 방식으로 설치돼 의료진 감염 발생 가능성 대폭 감소... 냉방 시설 설치도 가능하며 방역복을 착용하지 않아도 돼 의료진 근무환경 개선

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)가 워킹스루 선별진료소를 가동한다고 밝혔다.

선별진료소에서 근무하는 의료진들은 그간 전신을 덮는 레벨D 방호복을 입고 무더위 속에서 고군분투해왔다. 1벌 당 약 2만~3만 원을 호가하는 방호복은 한번 탈의하면 재사용이 불가능하기 때문에 찜통더위 속에서도 잠시 벗고 쉬기도 어려운 실정이다.

게다가 기존 선별진료소는 외부에 천막으로 설치돼 냉방 시설 설치가 불가능, 검사 과정에서 피검사자와 의료진이 직접 접촉해 감염 발생 우려가 있다는 문제점이 있었다.

이에 구는 의료진들의 근무 환경을 개선, 피검사자에게도 보다 안전한 검사가 가능하도록 지난 12일부터 자체적으로 1개소의 워킹스루 선별진료소를 설치 중이며, 이번 주 내로 본격 가동할 예정이라고 밝혔다.

또 고려기연이 기증한 워킹스루 선별진료 부스도 병행 운영한다.

워킹스루 선별진료소는 투명 차단막을 통해 피검사자와 직접 접촉하지 않고 장갑이 설치된 팔 부분만 밖으로 뻗어 검체를 채취하는 글로브 월(Glove-wall) 형식으로 돼 있어 의료진들이 선별진료소 내에서 방호복을 입지 않고도 안전하고 신속하게 검사를 실시할 수 있으며 냉방 시설 설치도 가능하다.

김수영 양천구청장은 “강도 높은 근무량에 더해 무더위까지 묵묵히 견뎌내는 의료진 분들의 근무 환경 개선을 위해 앞으로도 다양한 지원을 실시할 계획”이라며 “고생하는 의료진 분들을 위해 다중이용시설 이용 시 방역예방수칙을 철저히 지키는 등 우리 모두 감염병 예방을 위해 힘써야 할 때”라고 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr