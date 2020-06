일급비밀 요한, 16일 사망…"사인 비공개"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 그룹 일급비밀의 멤버 요한(28·본명 김정환)이 사망했다. 향년 28세.

17일 스포티비뉴스는 요한이 16일 사망했으며 사인은 유족의 뜻에 따라 공개되지 않았다고 보도했다.

요한은 지난달 말까지 네이버 V 라이브와 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 팬들과 소통을 해온 것으로 알려졌다.

특히 지난 4월에는 요한의 생일을 축하하는 V 라이브 등을 진행하기도 했다. 최근까지 활발한 활동을 해왔던 터라 그의 사망 소식은 팬들에게 더욱 큰 충격을 주고 있는 것으로 전해졌다.

요한은 1992년생으로 지난 2017년 보이그룹 '일급비밀'로 데뷔했다. 그는 데뷔곡 '쉬(She)'를 비롯해 '마인드 컨트롤','러브스토리','낙원','카운트다운' 등으로 활동했다.

한편 요한의 빈소는 서울 신촌 세브란스병원 장례식장에 마련됐으며 발인은 오는 18일 오전 진행될 예정이다. 장지는 용인 천주교 공원이다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr