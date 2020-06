北김여정 "군에 대적행동 행사권 넘긴다…곧 다음단계 행동 취할 것"(종합)

김여정 노동당 제1부부장 담화

"연속적인 행동으로 보복해야 한다"

"연락사무소 형체도 없이 무너질 것"

"남조선것들과 결별할 때가 된 듯"

김여정 북한 노동당 제1부부장이 13일 "우리는 곧 다음단계의 행복을 취할 것"이라면서 "대적사업련관부서들에 다음단계 행동을 결행할 것을 지시하였다"고 밝혔다.

김 제1부부장은 이날 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 "확실하게 남조선것들과 결별할 때가 된듯 하다"며 "멀지 않아 쓸모없는 북남공동연락사무소가 형체도 없이 무너지는 비참한 광경을 보게 될 것"이라며 이같이 주장했다.

그는 "남조선당국이 궁금해할 그다음의 우리의 계획에 대해서도 이 기회에 암시한다면 다음번 대적행동의 행사권은 우리 군대 총참모부에 넘겨주려고 한다"며 "우리 군대 역시 인민들의 분노를 다소나마 식혀줄 그 무엇인가를 결심하고 단행할 것이라고 믿는다"고 했다. 이는 사실상 강력한 군사적 도발을 예고한 것으로 풀이된다.

김 제1부부장은 탈북민 단체의 대북전단 살포와 그에 대한 남한 정부의 대응이 이번 사태의 원인이라고 주장했다.

그는 "(탈북자) 배신자들과 쓰레기들이 저지른 죄값을 깨깨 받아내야 한다는 판단과 그에 따라 세운 보복계획들은 대적부문 사업의 일환이 아니라 우리 내부의 국론으로 확고히 굳어졌다"며 "그것들이 어떤 짓을 했는지, 절대로 다쳐서는 안될 무엇을 잘못 다쳐놓았는지를 뼈아프게 알게 만들어야 한다"고 했다.

그는 남한과 대화의 여지도 없다고 못 박았다.

김 제1부부장은 "2년 동안 하지 못한 일을 당장에 해낼 능력과 배짱이 있는것들이라면 북남관계가 여적 이 모양이겠는가"라면서 "언제 봐야 늘 뒤늦게 설레발을 치는 그것들의 상습적인 말에 귀를 기울이거나 형식에 불과한 상투적인 언동을 결코 믿어서는 안되며 배신자들과 쓰레기들의 죄행을 절대로 용납해서는 안된다"고 했다.

이어 "말귀가 무딘 것들이 혹여 '협박용'이라고 오산하거나 나름대로 우리의 의중을 평하며 횡설수설해댈수 있는 이런 담화를 발표하기보다는 이제는 연속적인 행동으로 보복해야 한다"며 강경조치를 거듭 예고했다.

북한은 전날 자정께 장금철 통일전선부장이 담화를 내놓고 이날 오후에는 권정근 외무성 미국담당 부장이 담화를 발표하는 등 24시간 동안 3차례에 걸쳐 대미·대남 압박 메시지를 내놨다.

북한 장금철 노동당 중앙위원회 통일전선부장은 남측의 대북전단 살포 대응을 비난하며 "이제부터 흘러가는 시간들은 남조선 당국에 있어서 참으로 후회스럽고 괴로울 것"이라고 경고했다.

권정근 외무성 미국담당 국장은 남측이 '북·미대화 조속재개를 위해 노력하겠다'고 한 발언과 관련해 담화를 내고 "비핵화라는 개소리는 집어치우는 것이 좋다"고 주장했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr