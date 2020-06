스와니코코, 아베골프 입점…"선스틱·마스크팩 공급"

[아시아경제 유현석 기자] 천연화장품 브랜드 스와니코코는 골프 전문 유통기업 아베 스포츠((AVE GOLF) 온라인과 오프라인 매장 13개점에 입점했다고 10일 밝혔다.

스와니코코 관계자는 “여름철 골프 시즌을 맞이하여 골퍼들이 자외선 걱정 없이 야외활동을 할 수 있도록 아베스포츠 입점을 결정했다.”며 “스와니코코의 선스틱은 프로골퍼 안신애 선수가 모델로 발탁되어 직접 사용하는 골프장 선크림으로도 알려져 인기를 얻고 있다”고 말했다.

이번 아베골프에 입점하는 제품은 데일리 유브이 쉴드 선스틱과 시카 크림 마스크팩 2종이다. 데일리 유브이 쉴드 선스틱은 간편하게 바를 수 있어 야외활동이 많은 고객에게 추천하는 스와니코코의 대표 상품이다. 또 시카 크림 마스크팩은 햇볓으로 붉게 달아오른 피부를 즉각 진정시켜주는 효과가 있어 여름철 큰 사랑을 받고 있다.

스와니코코의 제품들은 아베골프 온라인몰과 오프라인 매장 13개점(삼성점, 답십리점, 덕소삼패점, 현대백화점 아베골프 등)에서 만나볼 수 있으며, 제품에 대한 더욱 자세한 정보는 아베골프와 스와니코코 공식 홈페이지를 통해서 확인이 가능하다.

