강경화 장관 "국가 간 필수인력 교류 필요"…7개국 외교장관 화상회의 참석

[아시아경제 임철영 기자] 강경화 외교부 장관이 9일 오후 제9차 ‘코로나19 국제협의그룹’ 다자간 외교장관 화상회의에 참석해 "안정적인 방역을 유지하는 가운데 글로벌 공급망 유지와 경제 회복을 위해 국가 간 필수적인 교류를 유지해 나가는 노력을 더욱 강화해 나가자"고 제안했다.

강 장관은 특히 "한국은 국경 개방을 유지하면서 경제적·인도적 목적의 필수적 인력 이동이 예외적으로 허용될 수 있도록 양자 차원의 외교적 노력을 기울여왔다"면서 "앞으로 방역 여건이 허락하는 국가와 지역을 우선 대상으로 이를 확대해 나가고자 한다"고 덧붙였다.

아울러 그는 코로나19 사태 초기부터 우리 정부는 코로나19 감염 확산을 차단하면서도 국민들의 경제활동과 일상생활을 가능케 하는 방법을 지속 모색해왔고, 생활방역을 꾸준히 정착시키고 있다고 강조했다. 그러면서 강 장관은 "최근 수도권을 중심으로 산발적 집단감염이 발생하는 등 안심할 단계가 아닌 만큼 경계를 늦추지 않고 방역 역량과 자원을 총 동원해 대처해 나가고 있다"고 말했다.

강 장관은 이어 우리 정부가 경제위기 조기극복과 포스트 코로나 시대 대비를 위해 디지털 뉴딜과 그린 뉴딜을 두 축으로 하는 ‘한국판 뉴딜’을 추진해 나갈 계획이라고 소개하는 한편 이를 위해 대규모 추경안을 추진하고 있다고 설명했다. 디지털 뉴딜은 ▲데이터ㆍ5Gㆍ인공지능(AI) 시스템 구축 및 확산, ▲디지털 접근성ㆍ보안 강화, ▲비대면 산업 육성, ▲사회간접자본(SOC) 디지털화 등을 의미한다. 그린 뉴딜은 ▲도시·생활 인프라 녹색전환, ▲녹색산업 생태계 구축, ▲저탄소ㆍ분산형 에너지 확산 등을 포함한다.

국제 공조 중요성도 강조했다. 강 장관은 “백신은 인류를 위한 공공재로서 개발 후 공평하고 안정적인 보급 방안을 마련하기 위한 국제사회의 공조가 중요하다”고 밝혔다.

이에 외교장관들은 코로나19 팬데믹으로 인한 위기가 장기화되는 상황에서 국가 간 긴밀한 소통과 공조가 더욱 긴요하다는 데 인식을 같이 하고 각 국의 코로나 대응 현황 및 향후 대응 계획을 공유하는 한편 양자ㆍ다자적으로 긴밀한 소통과 공조를 지속해 나가기로 했다.

지난 3월15일 시작돼 9번째로 개최된 이번 화상회의에는 한국과 제안국 캐나다를 비롯해 호주, 인도네시아, 모로코, 페루, 싱가포르 등 7개국 외교장관이 참석했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr