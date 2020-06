[아시아경제 최대열 기자] 마이크로텍 마이크로텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 2,860 전일대비 150 등락률 +5.54% 거래량 1,028,152 전일가 2,710 2020.06.05 15:30 장마감 close 은 기존 최대주주가 주식양수도 계약을 맺음에 따라 엠제이홀딩컴퍼니로 최대주주가 바뀌었다고 5일 공시했다. 코스닥시장본부는 바뀐 최대주주가 소유 주식을 1년간 의무보유 대상인 점을 확인했다고 전했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr