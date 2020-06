[e공시 눈에 띄네] 코스닥-4일

<장 종료 후 주요 공시>

◆ 화진 화진 134780 | 코스닥 증권정보 현재가 3,060 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,060 2020.06.04 00:00 장중(20분지연) close =대표이사가 박흥준씨로 변경됐다고 공시. 지난 4월 28일 인가 결정된 회생계획안 제 6장 7절 임원의 선임과 해임에 의거 변경에 따른 것.

◆ EMW EMW 079190 | 코스닥 증권정보 현재가 2,780 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,780 2020.06.04 00:00 장중(20분지연) close = 한국거래소 코스닥시장본부는 상장폐지 여부를 심의·의결하는 기업심사위원회의 기한을 연장한다고 공시, 2019사업연도 재감사와 관련한 추가 확인이 필요하다는 판단

◆ 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 8,300 전일대비 60 등락률 -0.72% 거래량 98,282 전일가 8,360 2020.06.04 15:30 장중(20분지연) close =145억원 규모 운영자금을 마련하기 위해 벤티지파트너스, 카툰코리아, 위드윈홀딩스, 위드윈투자조합57호를 대상으로 전환사채 발행.

◆ 코엔텍 코엔텍 029960 | 코스닥 증권정보 현재가 9,740 전일대비 110 등락률 -1.12% 거래량 2,538,945 전일가 9,850 2020.06.04 15:30 장중(20분지연) close =기존 최대 주주인 그린에너지홀딩스가 보유 지분 59.29%(2964만2807주)를 이앤에프프라이빗에퀴티에 양도. 매매대금은 4217억원 규모

◆ 샘코 샘코 263540 | 코스닥 증권정보 현재가 2,015 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,015 2020.06.04 00:00 장중(20분지연) close =김관배 사외이사가 창원지방법원 진주지원에 지난달 15일 정기환 대표이사 직무 집행정지 가처분 신청을 제기했다고 공시.

◆텔콘RF제약=180억원 규모 타법인증권 취득자금 및 일반 운영자금을 마련하기 위해 최대 주주 한일진공, 한일인베스트먼트를 대상으로 전환사채 발행

이민지 기자 ming@asiae.co.kr