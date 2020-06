[아시아경제 오주연 기자] 코스메카코리아 코스메카코리아 241710 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 200 등락률 +1.84% 거래량 22,682 전일가 10,850 2020.06.02 10:52 장중(20분지연) close 는 새싹삼 잎, 줄기 발효액 또는 발효 추출물을 유효성분으로 하는 피부 주름개선용 화장료 조성물에 관한 특허권을 취득했다고 2일 공시했다. 회사 측은 "이번 특허를 제품에 적용함으로써 당사의 제품경쟁력을 강화할 예정"이라고 말했다.

