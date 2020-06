창원시, 8일까지 '창원에서 한 달 살기 사업' 운영단체 공모

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시는 한 지역에 체류하면서 현지인의 일상을 공유하는 '일상 체험형 관광' 트렌드에 부합하고자 '창원에서 한 달 살기 사업' 운영단체를 공개 모집한다고 2일 밝혔다.

'창원에서 한 달 살기 사업'은 다른 지역 거주자를 대상으로 창원에서 짧게는 3일, 길게는 한 달을 머물면서 창원 관광 및 문화를 체험한 후 블로그, 인스타그램, 페이스북 등 SNS로 홍보하게 하여 지역관광을 활성화하려는 취지다.

운영단체 지원 자격은 창원시 소재 관광 단체와 법인이다. 시는 1일부터 8일까지 사업신청서 및 계획서를 받는다. 희망자는 창원시청 홈페이지 고시·공고에 첨부된 서류를 내려받아 작성하여 시청 문화관광국 관광과로 우편 및 방문 접수하면 된다.

시는 접수된 사업계획서를 바탕으로 6월 10일 심사를 거쳐 운영단체를 선정한다. 관광 분야 전문가가 참여하는 심사위원회를 구성해 사업의 타당성과 적정성, 창의성, 실현 가능성, 추진 효과성, 수행 여건 등을 종합적으로 심사할 계획이다.

운영단체로 선정이 되면 창원시의 사업 지침에 따라 체류형 관광 프로그램을 기획하고, 여행 참가자를 모집하여 오는 7월부터 11월까지 5개월간 '창원에서 한 달 살기 사업' 을 운영하게 된다.

