노사정 2차 사회적 대화도 '빈손'

勞 "해고 금지 등 고용 안정" VS 使 "기업 살리기가 최우선" "勞使 현재 위기 상황에 대한 인식 부족…양보·타협 필요" 내년 최저임금 논의 요원…한국노총 "노사정 합의가 우선"

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.