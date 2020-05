미 해병대가 도입할 신형 경상륙함은

해군은 기존 함정의 설계를 변경하거나, 성능이 입증된 복제 건조(Build to Print) 함정을 고려중인 것으로 알려졌다. 기존 함정의 설계를 활용하면 함정의 건조사업비가 낮아지고 건조기간도 빨리지기 때문이다. 해군은 올해 말까지 1건의 기본설계 계약을 발주할 예정이며, 2022년 말까지 실제 함정 구매를 시작할 예정이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.