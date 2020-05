'먹는 과산화수소' 속여판 업체·유튜버 적발

식약처는 이 제품을 비염ㆍ당뇨병ㆍ암 등에 치료 효과가 있는 것처럼 허위ㆍ과대 광고한 유튜버 3명도 함께 적발해 동영상을 삭제하고 고발했다. 해당 유튜버는 '나이스TV승혁', '닥터지노의 병원탈출 with 기능의학', '하늘마을TV' 등이다.

