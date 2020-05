[아시아경제 구은모 기자] 비아트론 비아트론 141000 | 코스닥 증권정보 현재가 7,990 전일대비 70 등락률 +0.88% 거래량 143,497 전일가 7,920 2020.05.14 15:12 장중(20분지연) close 은 중국 Mianyang BOE Optoelectronics Technology Co., Ltd와 146억9107만원 규모의 디스플레이용 제조장비 공급계약을 체결했다고 14일 공시했다. 계약금액은 지난해 연결 기준 매출액의 29.4% 규모이며, 계약기간은 오는 8월20일까지다.

