트럼프 '방위비 협상' 주도권 과시(?), 협정 공백은 4개월 넘어서…한미 기싸움 가열

트럼프 "한국, 미국에 돈 더 내기로 합의" VS 한국 정부 "협상 계속 진행 중" 주한미군 韓노동자 '생계 지원 특별법' 국회 통과…전원 찬성 급한 불은 껐지만, 협상 장기화 수순

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.