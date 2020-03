격투기 선수 명현만 "조두순 만나러 포항교도소 면회"

한편 명현만은 지난해 12월 열린 입식타격기 대회 'MAX FC in 안동' 헤비급 1차 방어전에서 일본 야마다 니세이를 1라운드에서 KO승으로 물리친 경력이 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.