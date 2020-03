세계 지도자 질책한 WHO 총장 "셧다운 조치만으론 코로나19 소멸안돼"

27일 블룸버그통신에 따르면 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 전날 주요20개국(G20) 특별 화상 정상회의에 참여해 각국 정상들에게 "지옥처럼 싸우라(fight like hell)"며 "코로나19 바이러스를 내버려두면 우리를 찢어버릴 수 있다"고 주장했다.

