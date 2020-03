"회사 때문에 성격 변했어요" 우울증 호소하는 2030

C 씨는 "하지만 직장생활을 하면서 내 말이나 생각이 통하지 않는 집단이라는 생각이 들었다"며 "그 이후로 말을 점점 아끼게 되고 결국엔 성격으로 굳어진 것 같다"고 했다.

직장인 C (25) 씨 역시 "학생일 때는 외향적이라는 말을 들었고 스스로 생각해도 사람을 사귀거나 많은 사람이 있는 자리에서 내 의견을 말하는 게 어렵지 않았다"고 운을 뗐다.