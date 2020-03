'깨끗한 집' 만들기에 꽂힌 가구업계

또한 오염에 강한 신소재 'ET 키튼 이태리 나노클린 식탁'을 일반형에서 서랍형으로 무료 업그레이드 해준다. 이 제품은 10억분의 1 단위의 나노분자로 표면을 특수 코팅 처리해 스크래치와 열, 오염에 강한 것이 특징이다. 소파, 식탁, 붙박이장 등 해당 이벤트 상품을 구매하는 고객에게는 10만원 상당의 공기정화기도 증정한다. 에넥스 관계자는 "최근 바이러스로 인해 건강에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 집안을 보다 청결하고 깔끔하게 관리할 수 있는 제품과 혜택을 준비했다"고 전했다.

