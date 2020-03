카카오모빌리티, 류긍선 단독 대표 체제로 전환

그는 IT 기술에 대한 높은 이해는 물론 전문 경영인으로서의 경험과 리더십을 겸비하고 있어 카카오모빌리티의 지속 성장과 기술 혁신을 가속화할 것으로 평가받는다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.