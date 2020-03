'미투 의혹 공천 취소' 김원성 예비후보, 유서 남기고 잠적

[아시아경제 영남취재본부 김종효 기자] 미투(Me too) 의혹 제기로 공천이 취소된 김원성 미래통합당 부산 북·강서을 예비후보가 유서를 남기고 집을 나간 후 연락이 끊겨 경찰이 추적에 나섰다.

